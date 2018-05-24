Заводы "Русала" в Ленобласти заверили в отсутствии планов по сокращению

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Два предприятия "Русала" в Ленинградской области — заводы в Бокситогорске и Пикалево — не сообщали о возможных сложностях и заверили, что у них нет планов по сокращению или закрытию производства, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы не имеем информации о сокращении персонала, финансовых проблемах… Я только что встречался с представителями "Русала", они сказали, что у нас планов на сокращение или закрытие производства нет… Поэтому у нас страха никакого нет", — сказал он.

По данным властей, комитет экономического развития региона в ежедневном режиме мониторит ситуацию на предприятиях "Русала" в регионе.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" до 6 июня. На завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" время продлено до 23 октября.

В четверг "Русал" также объявил об отставке гендиректора Александры Бурико и семи членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски, в том числе исполнительных директоров Зигфрида Вольфа и Владислава Соловьева, который также является президентом "Русала". В заявлении не уточняется, покидает ли Соловьев пост топ-менеджера.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

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