Глава Югры рассказала об интересе бизнеса к возможным проектам в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Предприниматели из Ханты-Мансийского автономного округа проявляют высокий интерес к возможному сотрудничеству с Сирийской Арабской республикой, заявила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

В апреле Комарова побывала в Сирии с рабочей поездкой в составе делегации из России. Она стала первым руководителем российского региона, посетившим арабскую республику с начала конфликта. В ходе визита губернатор Югры и глава провинции Хомс Талал Барази подписали договор об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

"Мы сейчас работаем с правительством провинции Хомс по подготовке плана по реализации генерального соглашения. И этот план из двух составляющих — социальной и экономической. Замечу, что работа очень активная идет. Признаться, не ожидали такого интереса, но рады ему со стороны наших предпринимателей. Не могу видеть, что происходит на сирийской стороне, но наши предприниматели очень высокий интерес проявляют к этой теме", — сказала Комарова.

По ее словам, фермеры из Югры, в частности, выразили готовность открыть представительства в Сирии, поставлять продукцию на территорию республики, а также закупать ее у сельхозпредприятий Хомса.

"Наша продукция фермерская — самая разная: традиционная для России, несмотря на неблагоприятные для сельского хозяйства климатические условия, а также традиционная для нашего региона — рыба, ягоды, грибы, дикоросы. Эта продукция в любом случае будет востребована в Сирии… Сирийцы занимаются животноводством. У них перспективный рынок оливкового масла, цитрусовых, яблок", — пояснила губернатор Югры.

Она также отметила заинтересованность сирийской стороны к деревопереработке, учитывая, что в ХМАО работают предприятия, изготавливающие необходимую продукцию.

"Мы сейчас поставляем ее в Египет, а они — сирийцам. Полагаю, что у нас есть возможность прямые каналы организовать, и бизнес готов участвовать в этом. Логистика — составляющая, которая в этих проектах потребует затрат и специальных решений", — добавила Комарова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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