В Индии пригрозили "заставить" премьера снизить цены на бензин в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая — РИА Новости. Председатель ведущей оппозиционной партии Индии — Индийский национальный конгресс (ИНК) — Рахул Ганди пригрозил "заставить" премьер-министра страны Нарендру Моди снизить цены на бензин, если тот не станет делать этого по своей воле.

"Дорогой премьер-министр!.. Снизьте цены на бензин, или Конгресс проведет общенациональную агитацию и заставит вас сделать это. Надеюсь получить ваш ответ", — написал лидер ИНК в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter

Как отмечают местные СМИ, цены на бензин и дизельное топливо в крупнейших городах Индии продолжают расти 11-й день подряд, провоцируя критику как в политических кругах, так и среди местного населения.

По данным Индийской нефтяной корпорации, цена за литр бензина в столичном регионе Дели в четверг составила 77,47 рупии за литр (около 69,95 рубля), в Мумбаи — 85,29 (77 рублей).

Ранее на текущей неделе министр нефти и природного газа страны Дхармендра Прадхан заявил, что правительство Индии изучает несколько вариантов действия для сдерживания растущих цен на топливо, которые несколькими днями ранее обновили свой исторический максимум.

В Нью-Дели склонны полагать, что причинами столь стремительного роста цен на горючее в Индии стали "одностороннее решение ОПЕК сократить объемы нефтедобычи, политическая нестабильность в Венесуэле, а также перспектива новых санкций США в отношении Ирана".

Глава миннефти Индии выразил надежду, что решение сложившейся проблемы будет найдено уже в скором времени.