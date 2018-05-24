Комарова: майский указ не требует вмешательства в стратегию развития Югры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Новый майский указ президента не требует экстренного вмешательства в действующую в Ханты-Мансийском автономном округе стратегию развития региона до 2030 года, заявила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава региона уточнила, что плановые изменения в стратегию развития автономного округа были внесены в 2017 году. По словам Комаровой, в новом майском указе главы государства определены задачи, которые властями ХМАО уже зафиксированы в указанных стратегических документах как необходимые для реализации. При этом она не исключила, что государственные программы в регионе будут скорректированы, это зависит от конкретных целевых показателей, которые сформирует в развитие указа правительство РФ.

"Мы прекрасно понимаем, что госпрограммы, скорее всего, претерпят какие-то изменения. Но если говорить о большинстве стратегических направлений, то, на первый взгляд, экстренного вмешательства в действующую стратегию развития региона не требуется", — сказала Комарова.

Отвечая на вопрос о корректировке расходной части нынешнего бюджета региона в связи с новым указом президента, губернатор Югры подчеркнула, что "в этом нет необходимости". Она пояснила, что озвученные в указе цели, скорее всего, предстоит учитывать при формировании бюджета на следующие два-три года.

Президент РФ Владимир Путин в своем новом майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставил цели по росту численности населения России, повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, росту реальных доходов граждан, а также росту пенсий выше уровня инфляции. Кроме того, по поручению главы государства к 2030 году уровень продолжительности жизни должен достичь 80 лет.

Также среди целей указа снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение РФ в число 5 крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортноориентированного сектора.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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