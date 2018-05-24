Ульяновская область намерена заключить на ПМЭФ соглашения на 20 млрд рублей

САМАРА, 24 мая — РИА Новости. Ульяновская область планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме около пяти инвестиционных соглашений на общую сумму более 20 миллиардов рублей, в том числе с французскими и японскими компаниями, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В рамках Петербургского международного экономического форума мы подпишем порядка пяти крупных инвестиционных соглашений с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей, в том числе французскими, японскими компаниями, которые продолжают идти в Россию", — приводятся в сообщении губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По его словам, в регионе созданы уникальная институциональная среда и нормативно-правовая база, которые позволяют сотрудничать с крупнейшими мировыми компаниями и соревноваться за инвестиции не столько с регионами РФ, сколько уже с территориями Европы, Азии и Японии. Морозов также добавил, что основная задача Ульяновской области заключается в выстраивании больших технологических цепочек с мировыми компаниями, вокруг которых создаются крупные индустриальные парки, формируются уникальные для страны отрасли, в том числе ветроэнергетика и новые материалы. Он отметил, что за последние 10 лет в регионе реализовано более 110 инвестиционных проектов с зарубежными компаниями.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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