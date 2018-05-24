"ЛокоТех" ежегодно выделяет около 400 млн рублей на экологические программы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Группа компаний "ЛокоТех", управляющая активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения, в этом году выделила порядка 400 миллионов рублей на экологические программы, в том числе утилизацию и обезвреживание отходов,водоочистку и волонтерские акции, сообщил РИА Новости управляющий директор по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорным органами "ЛокоТех" Павел Морозов.

"У нас большие суммы инвестиций выделяются на поддержку экологии — около 400 миллионов рублей в год, и примерно каждый год мы приростаем на 50 миллионов рублей по этому инвестиционному направлению. Сейчас у нас есть ряд проектов", — сказал Морозов после сессии "Озеро Байкал. Центр притяжения экологических инициатив" на ПМЭФ.

По его словам, инвестиционные средства компании по направлению экологии выделяются на замену оборудования и установку новых технологий, проведение различных акций, утилизацию и обезвреживание отходов и их вывоз, водоочистку и атмосферного воздуха. В дополнение к этим направлением также ведётся работа с волонтерскими движения, в том числе с фондом благотворительным "Озеро Байкал" и центром развития экологических и социальных проектов.

"Байкал — это символ страны и символ экологии и все заинтересованы,чтобы там всё было идеально с точки зрения экологии. Мы там представлены, это одна из территорий нашего присутствия. Также мы представлены в Бурятии, Красноярском крае, Иркутской области", — сказал Морозов.