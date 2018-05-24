МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Количество жалоб, связанных с несогласием граждан с переводом их накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или из одного НПФ в другой в апреле продолжают расти, сообщает ЦБ РФ.

При этом количество жалоб и обращений потребителей финансовых услуг в Банк России в отношении субъектов коллективных инвестиций в апреле увеличилось до 630 (рост в 2,6 раза по сравнению с мартом 2018 года).

"Именно к апрелю граждане получают информацию о своих пенсионных накоплениях, при этом многие узнают, что их средства переведены в другой фонд без их ведома. Однако в текущем году по сравнению с 2017 годом число таких жалоб значительно снизилось, в том числе благодаря взаимодействию Банка России с негосударственными пенсионными фондами в рамках поведенческого надзора", — говорится в сообщении.

За счет роста жалоб на пенсионные фонды Банк России в целом отмечает в апреле рост числа жалоб в отношении некредитных финансовых организаций на 6% по сравнению с мартом текущего года – их число составило 8,8 тысячи. При этом на банки граждане пожаловались 11,9 тысячи раз – отмечено снижение на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.

В отношении страховых организаций в Банк России поступило 6 тысяч жалоб (в марте – 5,8 тысячи), причем традиционно в основном по поводу ОСАГО (5 тысяч жалоб). В меньшей степени выросло число жалоб на микрофинансовые организации – их поступило 1,2 тысячи (1,1 тысячи в марте 2018 года).