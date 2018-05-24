Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ соглашений на 50 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Ленинградская область планирует на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписать 15 соглашений на сумму более 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.

"У нас заявлено к подписанию 15 соглашений с нашими российскими и зарубежными партнерами на сумму более 50 миллиардов рублей… Наша принципиальная позиция – мы отказались о т подписания каких-либо рамочных соглашений на форуме. Все наши соглашения, которые мы подписываем, это соглашения, которые уже работают или соглашения, которые будут работать завтра. То есть они все детально проработаны… Это инвестиции, которые реально приходят в экономику Ленинградской области", — сказал он.

В числе значимых он назвал соглашение по созданию селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота голштинской и айширской пород во Всеволожском районе (объем инвестиций в проект составит 400 миллионов рублей), строительству завода по производству торрефицированных пеллет в Подпорожском районе (инвестиции в проект – 1,1 миллиарда рублей), строительство нового складского комплекса компанией "Нокиан Тайерс" (инвестиции – 40 миллионов евро) и другие. Он также отметил соглашение о создании производства порошковых красок во Всеволожском районе (инвестиции в проект – более 2 миллиардов рублей), реализации проекта транспортно-пересадочного узла "Девяткино" (ориентировочные затраты на создание первой очереди — 405,55 миллиона рублей).

Дрозденко напомнил, что инвестиции в экономику области в 2017 году были рекордными. "У нас были рекордные инвестиции, Ленинградская область чуть-чуть не дотянула до 350 миллиардов рублей. Это серьезные инвестиции, они в 2,7 раза превышают наш годовой бюджет… Мы пока видим рост инвестиций в этом году", — сказал губернатор.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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