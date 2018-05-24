МТС вложит в цифровизацию экономики Воронежской области 800 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Власти Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве с МТС, согласно которому компания инвестирует в развитие различных направлений экономики региона и инфраструктуры связи 800 миллионов рублей, сообщает в четверг облправительство.
Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и МТС состоялось в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ подписали президент ПАО "МТС" Алексей Корня и первый заместитель председателя правительства Воронежской области Евгений Юрченко, отмечают власти.
"В рамках соглашения МТС инвестирует в развитие различных направлений экономики региона и инфраструктуры связи 800 миллионов рублей до 2020 года", — говорится в сообщении.
По данным облправительства, приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в регионе инновационных технологий и сервисов, связанных с цифровизацией экономики области и ее социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов.
"Одним из элементов реализации соглашения станет тестирование на территории региона инновационных цифровых сервисов и решений ПАО "МТС" по направлениям: интернет вещей (IoT), мобильные приложения, в том числе в области телемедицинских и образовательных услуг, решений в области финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронной коммерции", — информируют областные власти.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.