ВТБ и Калининградская область на ПМЭФ договорились сотрудничать

КАЛИНИНГРАД, 24 мая — РИА Новости. ВТБ и правительство Калининградской области рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Участие одного из крупнейших банков России в бизнес-проектах нашего региона – это весомая гарантия сохранения деловой активности, открывающая хорошие возможности для запуска новых проектов в стратегически важных для Калининградской области отраслях", – приводит пресс-служба слова губернатора области Антона Алиханова.

"Подписанное соглашение – еще один этап в развитии партнерских отношений между банком и регионом. Мы намерены развивать эффективное и плодотворное сотрудничество с правительством Калининградской области, в том числе в реализации инвестиционных программ, включая промышленный комплекс, в развитии современных банковских технологий, а также системы кредитования в регионе, в частности, во всесторонней поддержке сферы малого и среднего предпринимательства", — сказал заместитель президента–председателя правления ВТБ Денис Бортников.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Калининградская область и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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