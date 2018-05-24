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Экономика

МФЦ для бизнеса в Югре востребованы и эффективны, заявила губернатор

14:2224.05.2018
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фотоГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Многофункциональные центры для бизнеса, созданные в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа, востребованы и эффективны, заявила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова у радиорубки Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава региона, рассуждая о деловом климате в автономном округе, подчеркнула, что власти, в частности, стараются создать для малого и среднего бизнеса "условия безотказности и доступности" государственных и муниципальных услуг для того, чтобы каждый желающий мог открыть свое дело.

"Упомяну созданные в крупных городах Югры — Сургуте, Нижневартовске — многофункциональные центры для бизнеса. Опыт деятельности показал их колоссальную востребованность и эффективность как инфраструктуры для сопровождения и поддержки предпринимательства", — сказала она.

По словам губернатора Югры, в 2017 году более 70 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались мерами государственной поддержки, было создано 3,2 тысячи новых рабочих мест.

"На малых и средних предприятиях трудятся 17% от общего числа работающих в регионе. Для нас, региона с моноэкономикой и капиталоемкой отраслью нефтегазодобычи, такого рода показатели — хорошие", — пояснила Комарова.

Говоря о повышении минимального размера оплаты труда, глава автономного округа отметила, что это прямые риски для бизнеса, учитывая, что затраты на персонал составляют значительную долю расходов предпринимателей.

"В этой связи хочу обратить внимание на то, что мы рассчитываем на минимизацию потерь или вовсе их отсутствие за счет положительной динамики развития предпринимательства. С другой стороны, повышение МРОТ в любом случае тянет за собой повышение заработной платы и для других работников, а это рост покупательской способности, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса", — добавила Комарова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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