Калининградская область и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве

КАЛИНИНГРАД, 24 мая — РИА Новости. Главы Калининградской области и Санкт-Петербурга Антон Алиханов и Георгий Полтавченко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) утвердили "дорожную карту" по сотрудничеству регионов, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Дорожная карта" на 2018-2022 годы предусматривает 17 направлений взаимодействия. Среди них: промышленная кооперация, развитие малого и среднего предпринимательства и импортозамещения, транспорт и транспортная инфраструктура, образование, природопользование и экологическая безопасность, градостроительство и архитектура.

"Мы активно движемся в направлении развития паромного сообщения между Санкт-Петербургом и Калининградской областью. Это позволит обеспечить дополнительную связь этого региона с большой землей, будет способствовать наращиванию нашего туристического потенциала", — сказал Полтавченко, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что развитие круизного туризма на Балтике станет важнейшим проектом на ближайшие годы. Для этого есть необходимая инфраструктура, в том числе пассажирский порт в Санкт-Петербурге и строящийся терминал в Пионерском. Проект соглашения о взаимодействии между Санкт-Петербургом и Калининградской областью в сфере морского круизного туризма прошел процедуру согласования в правительстве Санкт-Петербурга. В настоящий момент он направлен на дополнительное согласование в Калининградскую область.

Алиханов, в свою очередь, выразил готовность к взаимодействию в вопросах развития межрегионального сотрудничества в сфере здравоохранения. "Мы заинтересованы в поставках в Калининградскую область продукции петербургских фармацевтических предприятий, а также медицинского оборудования, которое предоставляется по специальной программе бесплатного тестирования, организованной в Санкт-Петербурге", — сказал Алиханов.

По его словам, самый западный регион России готов наращивать сотрудничество с Санкт-Петербургом в области подготовки медицинских кадров.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.



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