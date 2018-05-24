Нижегородская и Калужская области на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и глава Калужской области Анатолий Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соглашение предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество.

"Товарооборот между нашими регионами достиг 32 миллиардов рублей в год, за последние семь лет он вырос в 43 раза. В рамках нашего сотрудничества особое внимание планируем обратить на операционные связи, организацию взаимных поставок, проведение встреч бизнес-сообщества. В нашем регионе создана Корпорация развития, которая занимается непосредственным взаимодействием с инвесторами. В Калужской области подобная структура тоже есть, надеюсь, что между ними будет выстроено тесное взаимодействие", — отметил Никитин.

"То, что наш товарооборот растет такими быстрыми темпами, очень радует. Мы с удовольствием будем этому способствовать и дальше, так как Калужской области это чрезвычайно выгодно. Сотрудничество ожидаем не только в области торговли, но и в культуре, науке, образовании", — добавил Артаманов.

24 мая также состоялось подписание соглашения с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Никитин обратил внимание, что в Челябинской области много сырьевых предприятий, которые могли бы сотрудничать с Нижегородской областью. Дубровский выразил надежду, что после подписания соглашения усилится взаимодействие регионов и в туризме.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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