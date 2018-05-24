"Икар" откроет рейсы Магадан — Москва и решит вопрос дефицита авиабилетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Авиакомпания "Икар" с середины июня начнет выполнять рейсы по маршруту Магадан — Москва, что позволит снять напряженность с авиабилетами до столицы среди колымчан, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Владимир Печеный.

Он отметил, что на днях АК "Россия" запустила самолет большей вместимости на 457 кресел. В июле будет запущен дополнительный рейс "Аэрофлота", который таким образом будет обеспечивать рейсы в Москву 6 дней в неделю.

"Сегодня в пиковые месяцы… билетов почти нет на август-сентябрь, когда люди возвращаются с отпусков. Достигли договоренности, что с 2019 года "Аэрофлот" добавит еще рейс, и все 7 дней в неделю будут заполнены. Этого недостаточно… Сегодня практически с Минтрансом договорились, и уже в середины следующего месяца начнет полеты "Икар" с частотой 2 раза в неделю — не по плоским тарифам… Но это ситуацию значительно улучшит, и напряжение будет снято. Продолжим работу с другими АК", — сказал Печеный.

По его словам, также идет работа об организации прямого рейса Магадан – Сочи.

Ранее сообщалось, что власти Колымы обратились в компанию "Аэрофлот" с просьбой ввести дополнительные рейсы по данному направлению в связи с тем, что в регионе возник дефицит авиабилетов эконом-класса на летний период. Магаданские авиакассы распродали все авиабилеты эконом-класса на рейсы Магадан — Москва — Магадан на период с конца мая почти до конца июня и с конца августа до середины сентября. На многие летние даты в продаже остались только дорогие билеты бизнес-класса.

Кроме того, на Колыме прекратилась продажа субсидированных билетов на рейсы "Аэрофлота". Вице-премьер — полпред президента России Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития РФ вместе с компанией "Аэрофлот" решить проблему нехватки льготных авиабилетов на Дальний Восток.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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