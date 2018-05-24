Под Тулой построят завод по переработке древесных отходов

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Завод экологически чистой переработки древесных отходов и продуктов санитарной вырубки леса с объемом инвестиций 1,3 миллиарда рублей будет построен в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области, сообщает правительство региона.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта ООО "Мистраль" подписали 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Алексей Дюмин, вице-президент компании "Политехник Люфт унд Фойертекник ГмбХ" Лукас Ширнхофер и руководитель ООО "Мистраль" Шахабас Шахабасов.

"Планируется, что инвестор станет 12 резидентом ОЭЗ "Узловая" и построит на его территории производство по экологически чистой переработке древесных отходов и продуктов санитарной вырубки леса. Основной продукцией предприятия станут продукты на основе биоугля: кормовая добавка для животноводства, добавки для восстановления почв, дополнительные продукты — биоуголь премиум класса для гриля, уголь для фармацевтического производства, уголь для металлургических предприятий", — говорится в сообщении.

Побочным продуктом производства станет тепло и электроэнергия, получаемые за счет выделяемого биогаза в процессе изготовления угля.

"В проект предполагается вложить 1,3 миллиарда рублей. На предприятии будет создано до 30 рабочих мест", — сообщает облправительство.

По словам Дюмина, продукция завода будет востребована как в России, так и за рубежом.

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