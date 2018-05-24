МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. "Газпром" и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК обязала "Газпром" обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия приняла решение о наложении на "Газпром" ряда обязательств, которые касаются опасений ЕК по поводу конкуренции, и обеспечения свободных поставок газа по конкурентным ценам на газовые рынки Центральной и Восточной Европы в интересах европейских потребителей и предприятий", — сообщается в релизе.