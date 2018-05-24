Калининградские власти и фонд "Сколково" создадут энергопроект

КАЛИНИНГРАД, 24 мая — РИА Новости. Калининградские власти, компания "Янтарьэнерго" (филиал ПАО "Россети") и фонд "Сколково" будут совместно реализовывать пилотный проект по внедрению цифровых технологий в работу электроэнергетического комплекса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В четверг на площадке Петербургского международного экономического форума трехстороннее соглашение по реализации проекта "Новые технологии в энергетике. Изменение технологического уклада" подписали зампредседателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, гендиректор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский и вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов.

"Калининградская область к 2020 году готова перевести энергосети на цифровой формат работы. Но для осуществления этих задач мы нуждаемся в квалифицированных кадрах и наукоемких исследованиях фонда "Сколково", с которым мы уже имеем успешный партнерский опыт. Таким образом регион набирает обороты во внедрении цифровой экономики и передовых технологий", – сказал Шендерюк-Жидков, слова которого приводит пресс-служба.

Стороны намерены развивать долгосрочное сотрудничество по ряду стратегических направлений, заниматься разработкой и внедрением инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора. По информации гендиректора "Янтарьэнерго", работу по переходу к цифровой экономике предприятие начало еще четыре года назад. Предпринятые шаги, по словам Маковского, позволили рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса в целом.

"Участие фонда "Сколково" в этом совместном проекте нацелено, в первую очередь, на проведение прикладных исследований и апробацию в реальных условиях инновационных разработок, связанных с внедрением прорывных технологических решений в электроэнергетике. Проект объединяет потенциал фундаментальных и прикладных исследований в области ТЭК, новейшие продукты и технологии энергоэффективности", – сказал Дубнов.

По его словам, впервые будет собран воедино и проверен на практике широкий спектр новейших технологий – от цифровизированных, активно-адаптивных сетей, различных технологий малой распределенной энергетики и хранения электроэнергии с соответствующим аппаратным и программным обеспечением до "умного" управления активами с использованием технологий блокчейна.

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