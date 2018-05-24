В Москве представили новый легкий многоцелевой российский вертолет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Презентация нового легкового многоцелевого российского вертолета состоялась в четверг на выставке HeliRussia-2018 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 килограмм. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом авионики, построенным по принципу "стеклянная кабина".
Вертолет предполагается к поставкам в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и санитарной конфигурациях. Закладываемые в VRT500 летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 225 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 километров и брать на борт до 730 килограмм полезной нагрузки.