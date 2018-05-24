Власти Магаданской области ожидают рост золотодобычи по итогам 2018 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Власти Магаданской области ожидают рост добычи золота по итогам этого года на четыре тонны — до 37,5 тонны, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава региона Владимир Печеный.

"Оптимистичная динамика всех последних лет — каждый год мы идем с прибавкой, и каждый год она становится солидней. Если в позапрошлом году мы добыли около 29 тонн, в прошлом 33, в этот год у нас план 37,5 тонны. Прибавка в четыре тонны практически. Наш план основан не на фантазиях, а на создании и продвижении новых предприятий, которые уже работают и наращивают мощности", — сказал губернатор.

По его словам, рост этого года ожидается в основном за счет проекта "Полюс Магадан" рудника Матросова.

"Думаю, что в 2019 году он выйдет на полную мощность – это 10-12 тонн золота. Мы близки к 40 тоннам — это цель по золоту в ближайшее время", — сказал собеседник.

Он добавил, что пока в балансе добычи региона россыпного золота больше, чем рудного, но этот год изменит ситуацию.

"Надеюсь, что превысим плановый показатель (добычи за год)", — добавил он.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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