Никитин: АПК нужна новая бизнес-модель, кардинально меняющая рынок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Агропромышленному комплексу России нужна новая бизнес-модель, которая кардинально изменит рынок, сообщил на сессии "Интернет-технологии в АПК: создавая новые возможности" на ПМЭФ губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

"Сегодня, я считаю, должны быть грамотные подходы в создании новой бизнес-модели, особенно той, которая предполагает практически прямой вариант общения между производителем и покупателем. Некоторое время назад, например, никто представить не мог, что технологии Uber или Gett так трансформируют рынок такси. У нас есть все сегодня основания полагать, что если мы подобную технологию разработаем у себя в агропромышленном комплексе, она может такие же трансформации произвести и повысить качество и эффективность АПК в целом", — сказал Никитин.

Он отметил, что сегодня о цифровизации в АПК говорят с позиций разных подходов, хотя, по сути, сегодня все элементы в этой отрасли присутствуют. По его словам, это и киберфизические системы, и механизированные, и роботизированные комплексы, и облачные данные, различные погодные базы данных, вычислительные сети и многое другое.

"Чего нет? Нет единой платформы, которая могла бы в себе все это объединить. Для нас цифровая платформа АПК – это не просто новое программное обеспечение, новый подход. То новая модель бизнес поведения в сельском хозяйстве, и именно новая модель должна решить эту цифровую задачу", — сказал тамбовский губернатор.

По его словам, ее будут разрабатывать специалисты разных отраслей, не только IT.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Другие новости региона читайте здесь>>