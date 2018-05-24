Власти Магаданской области проведут на ПМЭФ переговоры с Philips

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Магаданская область на ПМЭФ подпишет соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и проведет переговоры с компанией Philips, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава региона Владимир Печеный.
"На форуме запланировано подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив по нашей дальнейшей работе по улучшению инвестклимата. Также в рамках форума, возможно, пролонгируем соглашения, и будут еще переговоры с компанией Philips. У нас уже существуют соглашения действующие, и будем рассматривать возможность новых элементов таких соглашений", — сказал губернатор.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.