Власти Магаданской области проведут на ПМЭФ переговоры с Philips

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Магаданская область на ПМЭФ подпишет соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и проведет переговоры с компанией Philips, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава региона Владимир Печеный.

"На форуме запланировано подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив по нашей дальнейшей работе по улучшению инвестклимата. Также в рамках форума, возможно, пролонгируем соглашения, и будут еще переговоры с компанией Philips. У нас уже существуют соглашения действующие, и будем рассматривать возможность новых элементов таких соглашений", — сказал губернатор.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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