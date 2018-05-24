На бумажно-картонной фабрике под Тулой построят гофрозавод

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. "СФТ менеджмент" построит на территории Алексинской бумажно-картонной фабрики в Тульской области завод по производству гофрокартона и гофроупаковки с объемом инвестиций 3,4 миллиарда рублей, сообщило в четверг правительство региона.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта "Создание нового производства по изготовлению гофрокартона и гофроупаковки" подписали 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин и первый заместитель генерального директора акционерного общества "СФТ менеджмент" Анатолий Сафронов.

"Проект предполагает строительство на территории Алексинской бумажно-картонной фабрики нового гофрозавода с объемом производства 310 миллионов квадратных метров в год по выпуску упаковки для товаров народного потребления. Объем инвестиций составит порядка 3,4 миллиарда рублей. Будет создано 200 рабочих мест", — говорится в сообщении.

"СФТ менеджмент" — управляющая компания крупного производственно-торгового холдинга SFT Group, которая специализируется на управлении предприятиями по производству бумаги, картона и гофроупаковки. В состав SFT group входят девять предприятий в семи регионах России, в том числе Алексинская бумажно-картонная фабрика. Мощность производства бумаги и картона предприятий SFT Group — 450 тысяч тонн в год.

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