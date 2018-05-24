Завод по переработке алюминиевых сплавов построят под Тулой

Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле. Архивное фото

Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. ООО "Тульский завод алюминия" построит в особой экономической зоне "Узловая" завод по переработке алюминиевых сплавов с объемом инвестиций 2,64 миллиарда рублей, сообщает в четверг правительство региона.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписали 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Тульский завод алюминия" Юрий Архипов.

"Завод станет еще одним резидентом особой экономической зоны "Узловая". Инвестпроектом предусматривается строительство высокотехнологического литейно-прессового завода по переработке алюминиевых сплавов. Стоимость проекта оценивается в 2,64 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, на импортозамещающем производстве планируется создать более 200 новых рабочих мест.

"Важно, что, по оценке экспертов, продукция компании будет востребована как в России, так и за рубежом. Правительство Тульской области готово оказывать необходимую помощь в реализации проекта и выходе на новые рынки сбыта, включая экспортные поставки", — сказал Дюмин.

Особая экономическая зона "Узловая" была создана в апреле 2016 года, первый завод начал работать с декабря 2017 года. В "Узловой" сейчас восемь резидентов.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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