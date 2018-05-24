Акимов видит потенциал приватизации российских транспортных компаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Новый вице-премьер по транспорту Максим Акимов сообщил, что видит потенциал приватизации российских транспортных компаний.

"Потенциал всегда есть. Например, РЖД ведут системную работу и ведут ее очень хорошо по аукционной рыночной продаже непрофильных активов", — сообщил Акимов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

При этом он отметил, что надо очень осторожно и грамотно конструировать эти процессы.

"В любом случае приход новых инвесторов, если брать "Трансконтейнер", это всегда какие-то новые идеи, новые решения. Главным и абсолютным приоритетом для деятельности правительства в этом направлении будет создание конструкции, при которой будет обеспечено исполнение указа президента и в части магистральной инфраструктуры, и в части безопасных и качественных дорог. В какой мере приватизация будет способствовать достижению этих целей, в той степени она и будет осуществляться", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.