В Югре проекты использования попутного газа за семь лет привлекли $3 млрд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая — РИА Новости. Инвестиции в проекты, направленные на полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ), в Ханты-Мансийском автономном округе за 7 лет превысили 3 миллиарда долларов, сообщает в четверг региональный департамент общественных и внешних связей Югры со ссылкой на губернатора Наталью Комарову.

Глава автономного округа принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, в рамках которого состоялось деловое мероприятие Агентства стратегических инициатив (АСИ) и фонда "Росконгресс" под названием "Деловой климат в России: чего удалось достичь и куда двигаться дальше?"

"Мы начали сегодняшнюю встречу с подписания меморандума о взаимопонимании АСИ с Американской торговой палатой. Я поздравляю всех с таким движением, потому что подобного рода горизонтальные деловые связи существенно оздоравливают, на наш взгляд, международную повестку", — приводятся в сообщении слова Комаровой.

Она также отметила, что несмотря на колебания на сырьевом рынке цены на нефть, регион демонстрирует рост валового регионального продукта, в том числе за счет инвестиционно емких проектов. Так, губернатор Югры подчеркнула, что в округе за несколько лет при экспертной поддержке Всемирного банка появился ряд предприятий, технологий, с помощью которых используется 95% попутного нефтяного газа.

"За 7 лет этот бизнес привлек свыше 3 миллиардов долларов США. Сегодня, несмотря на санкции, этот рынок емкий и продолжает расти — он вырос с 2013 года по настоящий момент в 1,5 раза по составу инвестиций", — добавила Комарова.

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