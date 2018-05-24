Тульская область подписала на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с ОАК

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Власти Тульской области подписали на XXII Петербургском международном экономическом форуме соглашение о стратегическом партнерстве с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), сообщает в четверг облправительство.

Документ, который подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ОАК Юрий Слюсарь, в частности, предполагает проведение исследований и разработок совместно с разработчиками и производителями авиационных компонентов в Тульской области.

"Объединенная авиастроительная корпорация – одна из крупнейших компаний на мировом рынке авиастроения. Подписанное соглашение нацелено на установление более тесной кооперации между холдингом и промышленными предприятиями региона. Такого рода партнерство будет выгодно для всех участников проекта", — сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что в регионе в особой экономической зоне "Узловая" создается научно-производственный кластер "Композитная долина", продукция которого будет востребована предприятиями ОАК.

"Развитие эффективной системы поставщиков для предприятий ОАК, "умное" импортозамещение, включение в кооперацию высокотехнологичных компаний и решений – это ключевые точки роста российского самолетостроения. Учитывая исторически высокий уровень развития промышленности Тульской области и то взаимопонимание, которое у нас сложилось с руководством региона, с лидерами бизнеса, мы видим большое поле для совместной работы, — сказал Слюсарь.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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