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Экономика

Битаров: РСО-Алания должна добиться прорыва в экономике и социальной сфере

10:5424.05.2018
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© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкВид города Владикавказа. Архивное фотоВид города Владикавказа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая — РИА Новости. Эффективная реализация разработанной в Республике Северня Осетия Стратегии социально-экономического развития до 2030 года требует детально выверенных и обоснованных программ по приоритетным направлениям, заявил глава республики Вячеслав Битаров на заседании Совета по экономике, инновациям и конкурентной политике.

"Республика должна добиться прорыва по каждой отрасли экономики и в социальной сфере. В первую очередь нужно нацелиться на разработку таких программ, а следующим шагом должны стать дорожные карты, в которых будут указаны сроки и ответственные за каждый этап. Только при таком рациональном подходе мы получим результат", — подчеркнул Битаров, слова которого приводит пресс-служба главы и правительства РСО-Алания.

По его словам, развитие одной отрасли должно придавать импульс другой. Работу нужно будет выстраивать через проектные комитеты, за каждый комитет будет отвечать вице-премьер республиканского правительства.

Стратегия развития РСО-Алания до 2030 года, разработанная экспертами Леонтьевского центра, приобретет статус закона после рассмотрения в парламентских комитетах и на заседании законодательного органа республики.

Как сообщил на заседании руководитель республиканского Агентства развития Павел Игнатьев, для реализации Стратегии разработаны приоритетные программы, которые охватывают девять ключевых направлений: сельское хозяйство, медицину, туризм, логистику, промышленность, образование, культуру и госуправление.

Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тверская область на ПМЭФ представляет инвестпотенциал региона
Игнатьев отметил, что в результате изучения состояния инвестпортфеля республики общей стоимостью 78,367 миллиарда рублей для реализации в 2018-2019 годах отобраны 38 проектов, требующих суммарных вложений в размере 23,367 миллиарда рублей. Среди муниципальных образований наибольший удельный вес в части инвестиций приходится на Алагирский район и город Владикавказ. В качестве примера уже реализуемых инвестпроектов глава Агентства развития назвал проект петербургской компании "Остров Аква культура" по возрождению рыбоводства в Северной Осетии и выпуску экологически чистой продукции. В 2018-2019 годах инвесторы планируют вложить в эту отрасль 1,2 миллиарда рублей.

Вместе с тем, добавил Игнатьев, работа по привлечению инвесторов выявила ряд проблем, в первую очередь, наличие административных барьеров. "Есть сложности при переводе земель из одной категории в другую, а процедура выделения земель под инвестиционные проекты является длительной. Несмотря на существующие проблемы, выработан алгоритм работы с инвесторами", — процитировали в пресс-службе слова Игнатьева.

На заседании также говорилось о том, что малый и средний бизнес испытывает проблемы с доступностью кредитов — в Северной Осетии функционирует только один региональный банк, остальные кредитно-финансовые учреждения являются филиалами федеральных структур, что предполагает длительное рассмотрение документов.

Обеспокоенность вызывает и нехватка квалифицированных кадров рабочих и инженерных специальностей.

"Даны соответствующие поручения министру образования Ирине Азимовой. Сотрудники министерства теперь регулярно будут посещать предприятия и организации для того, чтобы совместно вести эту важную работу. Безусловно, лучше на отдельно взятом предприятии создавать условия для студентов, создавать кафедры. Это нужно для того, чтобы после занятий молодые люди, которые желают саморазвиваться, смогли бы работать на производстве, получать ученические выплаты. Со временем они могли бы стать грамотными специалистами, а в будущем, составить кадровый резерв руководителей предприятия", — привели в пресс-службе слова Битарова.

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