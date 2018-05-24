Тверская область на ПМЭФ представляет инвестпотенциал региона

Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге

Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге

ТВЕРЬ, 24 мая — РИА Новости. Встречи с руководством ООО "ГЕРС Технолоджи", госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", ООО "НТС-Лидер", ОАО "РЖД" проведет на Петербургском международном экономическом форуме глава Тверской области Игорь Руденя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Кроме того, ожидается, что тверские власти в рамках форума подпишут соглашение о сотрудничестве с ПАО "Почта Банк" и Федеральным агентством по рыболовству.

По словам собеседника агентства, Руденя примет участие в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом "Нефтеотдача" на поставку бурового оборудования.

Представитель пресс-службы также сообщил, что Тверская область на своем стенде на ПМЭФ представила предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО "ГЕРС Технолоджи", "НПП Энергия", "Нефтегазгеофизика", "Бежецкий опытно-экспериментальный завод", "СТАН", па также предприятия пищевой промышленности ЗАО "Хлеб", ООО "Волжский пекарь", "Мармеладная сказка", "Тверской кондитер", "Ратибор", "Живая Еда", "Все Вкусное", "Форт-Грауд", а также издательско-полиграфический комплекс "Парето-Принт".

Пресс-служба напоминает, что Тверская область ежегодно принимает активное участие в ПМЭФ.

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