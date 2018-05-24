Дворкович заявил, что пока остается в совете директоров РЖД

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, курировавший транспорт, сообщил, что пока остаётся в совете директоров РЖД и его председателем, но это зависит от директив правительства.

"Пока да (остаюсь в совете директоров РЖЛ. — ред.). (Надолго — ред.) зависит от решения правительства", — сообщил Дворкович журналистам в четверг в кулуарах ПМЭФ.

На вопрос, останется ли Дворкович главой совета директоров РЖД, он сказал, что "тоже зависит от директив, не могу ничего предсказывать". "Но пока да", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.