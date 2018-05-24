Дворкович заявил, что пока остается в совете директоров РЖД

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, курировавший транспорт, сообщил, что пока остаётся в совете директоров РЖД и его председателем, но это зависит от директив правительства.
На вопрос, останется ли Дворкович главой совета директоров РЖД, он сказал, что "тоже зависит от директив, не могу ничего предсказывать". "Но пока да", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.