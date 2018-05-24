ВТБ продал почти 12% акций "Магнита"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Группа ВТБ продала компании Marathon Group 11,82% акций сети "Магнит", сумма сделки не разглашается, сообщила пресс-служба банка.

"Группа ВТБ продала 12,05 миллиона акций (11,82% акций) розничной сети "Магнит" компании Marathon Group. Сумму сделки не разглашаем, стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 миллиарда рублей (около 1,02 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале "Магнита" снизилась до 17,28%. По завершении данной сделки группа ВТБ наряду с другими акционерами продолжит активное участие в развитии бизнеса "Магнита" и поддержании лучших стандартов корпоративного управления, принятых в публичных компаниях, сообщает банк.

В свою очередь Marathon Group отмечает, что сделка является денежной, для нее привлечены собственные и заемные средства. Структурирована она как сделка РЕПО. Президент инвесткомпании Александр Винокуров, слова которого приводятся в пресс-релизе Marathon, отметил, что для компании это стратегическая инвестиция.

"Мы изначально заявляли о своем интересе к проектам в розничном секторе, и рады открывшейся возможности поучаствовать в развитии крупнейшего российского ритейлера. "Магнит" в настоящее время — недооцененный актив, и мы верим, что при определенных усилиях со стороны менеджмента и акционеров сети удастся вернуть ее справедливую стоимость и первое место среди российских ритейлеров", — добавил он.

ВТБ в середине февраля объявил о покупке 29,1% акций "Магнита" у основателя ритейлера Сергея Галицкого за 138 миллиардов рублей. Сам предприниматель оставил у себя порядка 3% акций. В четверг ВТБ указывает, что группа по-прежнему рассматривает приобретение акций в качестве долгосрочной инвестиции, "планируя вывести "Магнит" на качественно новый уровень своего развития".