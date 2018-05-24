Петербург готов работать с китайскими инвесторами в любой сфере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовы сотрудничать с инвесторами из Китая в любом направлении, в настоящее время обсуждается ряд проектов в области транспортной и гостиничной инфраструктуры, а также строительство конгрессно-выставочных центров, медицинских объектов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

По его словам, в настоящее время Петербург и Китай находятся на новом этапе реализации инвестиционных инициатив.

"Обсуждается целый ряд проектов в области транспортной и гостиничной инфраструктуры, а также строительство конгрессно-выставочных центров, медицинских объектов. Мы готовы работать с китайскими партнерами в любом направлении, в том числе и в создании тематических парков", — сказал губернатор.

Он напомнил, что в Петербурге есть несколько механизмов для привлечения и поддержки инвесторов, в том числе зарубежных. Наиболее значимым проектам присваивается статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга.

"Он предусматривает ряд льгот, в том числе предоставление земельных участков и снижение арендной платы. У нас работает специальный инвестиционный портал, у которого есть и китайская версия", — сказал Полтавченко.