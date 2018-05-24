Полтавченко рассчитывает на интерес инвесторов к городу-спутнику "Южный"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассчитывает, что крупный проект создания города-спутника "Южный", основой которого станет парк высоких технологий "ИТМО Хайпарк", вызовет интерес у китайских инвесторов.

"Новые ограничения, наложенные регулирующими финансовыми органами Китая, не позволяют нашим партнерам активно инвестировать в девелоперские проекты за рубежом. Тем не менее, мы рассчитываем, что крупный проект создания города-спутника "Южный", основой которого станет парк высоких технологий "ИТМО Хайпарк", может подойти китайским инвесторам по ключевым параметрам", — сообщил он в интервью РИА Новости.

По его словам, университет ИТМО уже работает с Китаем. "Южный" может стать стратегической точкой инициативы "Один пояс – один путь" и важным социально значимым совместным проектом по линии научно-технических исследовательских центров. В новых условиях, когда технологии западных стран становятся все менее доступны, такой проект становится крайне интересен китайским инвесторам", — добавил Полтавченко.

Губернатор отметил, что в Китае Петербург воспринимают в том числе и как окно в страны Северной и Восточной Европы. "Такова стратегия Китая, и мы всецело поддерживаем сотрудничество в рамках Большого евразийского партнерства и инициативы "Один пояс – один путь", — сказал Полтавченко.