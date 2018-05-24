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Экономика

Сбавить обороты: подешевеет ли бензин после снижения акцизов

08:0024.05.2018
(обновлено: 08:09 24.05.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина на автозаправочной станцииМужчина на автозаправочной станции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на бензин почти в десять раз опережают инфляцию. Топливо на российских АЗС непрерывно дорожает. В правительстве решили вмешаться в ситуацию и снизить акцизы уже с 1 июля. Почему при сверхнизкой инфляции мы наблюдаем галопирующие цены на горючее, при чем здесь слабый рубль и можно ли остановить рост стоимости бензина на розничном рынке за счет снижения акцизов — в материале РИА Новости.

Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Минфину поручили подготовить проект о снижении акцизов на бензин

Дороже, еще дороже

В апреле цены на АИ-95 повышались в 20 раз быстрее, чем в январе-марте. В мае ралли продолжилось. С начала года, по данным Росстата, бензин подорожал на 4,7 процента, дизельное топливо — на девять процентов. А только за прошлую неделю, по данным Московской топливной ассоциации, розничные цены на бензин в столичном регионе увеличились почти на 70 копеек. В письме Российского топливного союза (РТС) Медведеву ситуация названа беспрецедентной.

Конечно, сказывается сезонный фактор. Топливо всегда дорожает весной, поскольку повышение спроса из-за начала сельхозработ и активизации автолюбителей накладывается на остановку некоторых нефтеперерабатывающих мощностей для профилактического ремонта.

Но почему такие рекордные темпы? Дело в скачке мировых цен на нефть. На фоне напряженной геополитической обстановки черное золото вышло на максимумы последних трех с половиной лет.

"Когда цены на нефть падали, бензин дорожал меньше, чем другие товары. И вклад в инфляцию был меньше", — сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. И уточнила, что рост цен на бензин пока не влияет на инфляцию, поскольку носит догоняющий характер.

"Чем выше рублевая цена на нефть, тем дороже бензин", — поясняет Василий Танурков, замначальника управления анализа рынка акций ИК "Велес капитал".

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти

Другой фактор — решение прежнего правительства поднять акцизы на бензин и дизельное топливо. С 1 января 2018 года ставки акциза на бензин и дизельное топливо выросли на 50 копеек с каждого литра. Предполагалось, что с 1 июля прибавится столько же. Кроме того, обложили налогом дополнительный доход нефтяников, что тоже внесло свой вклад.

Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Правительство намерено снизить акцизы на бензин и дизельное топливо‍

Что и насколько снижают 

Новый кабмин поручил Минфину подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, акцизы должны уменьшиться до 1 июля 2018 года. На дизельное топливо — на две тысячи рублей за тонну, на бензин — на три тысячи рублей.

По мнению главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, это позволит ограничить рост цен, а возможно, и снизить их, но речь идет лишь об оптовых ценах на бензин. Для розницы этого недостаточно. По его словам, оптовые цены, "видимо, надо уменьшить на десять процентов", чтобы бизнес вышел на нормальную маржинальную доходность. В РТС указали на искажение, возникшее на рынке: оптовые цены давно выше розничных.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудник автозаправочной станции (АЗС) компании "Газпром нефть"
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник автозаправочной станции (АЗС) компании "Газпром нефть"

Аналитики обращают внимание и на то, что такой перекос — следствие в том числе высокой конкуренции, автозаправочных станций настолько много, что они теряют рентабельность.

Эксперты сходятся в том, что, если оптовые цены уменьшатся в среднем на 2,2 рубля за литр (что предполагает снижение акцизов), в рознице такой динамики ждать не следует. Тем не менее эффект будет: цены на АЗС убавятся в среднем на 0,5-1 рубля.

Недооцененный рубль

Рынок не сумеет в полной мере отыграть снижение акцизов не только из-за дорожающей нефти (по большинству прогнозов, к концу года за баррель будут давать сто долларов), но и по причине недооцененности рубля.

Колонка на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Средняя розничная цена бензина в России превысила 41 рубль, сообщил Росстат

"Нефть Brent в рублях за баррель на исторических максимумах. В подобных условиях доллар, даже с учетом негативного влияния геополитики и валютных интервенций Минфина, выглядит сильно переоцененным", — отмечает Тимур Нигматуллин, аналитик "Открытие брокер".

Это означает, что серьезного падения цен добиться все равно не удастся до тех пор, пока рубль не вернется к равновесным значениям, оправданным при нынешних нефтяных котировках.

По мнению Тануркова, такое справедливое значение (с учетом покупки Минфином валюты в больших объемах, что оказывает понижающее давление на российскую валюту) — 55 рублей за доллар.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки валютного рынка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки валютного рынка

И как считают эксперты, у рубля есть все шансы вернуться к этому уровню. А до тех пор снижение акцизов скорее будет сдерживающим фактором опережающего роста цен на топливо.

Из-за уменьшения топливных акцизов российский бюджет недосчитается ста миллиардов рублей, отметил вице-премьер Дмитрий Козак. Нагрузка вполне посильная, выпадающие доходы компенсируют из других источников — в первую очередь за счет нефтегазовых доходов. 

Стоимость черного золота почти вдвое превысила заложенные в бюджете консервативные 40 долларов за баррель, поэтому доходы российского бюджета от экспорта углеводородов вырастут до 2,75 триллиона рублей, это в пять раз больше, чем прописано в бюджете (527,6 миллиарда рублей).

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Экономика
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivstlngrd
Ничего у нас не дешевеет, если только для втирания в глаза и то не на долго, а потом еще дороже станет. Просто "Аликперовы" "профинансировали" ДАМу увеличение своих доходов, вот и все.
08:45
24.05.2018
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Сергей_СПб
"...рост цен на бензин пока не влияет на инфляцию, поскольку носит догоняющий характер..."

"...Цены на бензин почти в десять раз опережают инфляцию..."

И это в одной статье... Складывается впечатление что кто-то врёт...
08:38
24.05.2018
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