Директор "Ленкома" отчитался о доходах за прошлый год

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор Московского государственного театра "Ленком" Марк Варшавер задекларировал вместе со своей супругой более 20 миллионов рублей доходов за прошлый год, следует из деклараций, опубликованных на официальном сайте правительства Москвы.

Помимо этого, в собственности Марка Варшавера и его супруги числятся шесть квартир, восемь земельных участков и два жилых дома. Кроме того, ими задекларированы легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado 150 и одно мототранспортное средство.