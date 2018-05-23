Евро опустился ниже 72 рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рубль вечером слегка корректировался вниз к доллару и рос к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форекс ниже 1,17 доллара.

Попытки рынка нефти вернуться к психологически значимому уровню 80 долларов за баррель поддерживают рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.00 мск рос на 9 копеек — до 61,30 рубля, курс евро снижался на 35 копеек — до 71,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль в боковике

Рынок нефти довольно быстро переварил данные о неожиданном росте запасов сырья в США на прошлой неделе на 5,8 миллиона баррелей — до 438,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 1,57 миллиона баррелей.

На этой новости котировки нефти в среду днем ушли в минус, однако позже возобновили рост.

При этом доллар продолжает расти к евро на форекс после публикации протокола майского заседания ФРС США, который укрепил надежду на скорое повышение базовой ставки.

На этом фоне курсы доллара и евро вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,5%. Рублевая цена "черного золота" вернулась к уровню 4,9 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61-62 рубля, евро – в коридоре 71,2-72,4 рубля, считает аналитик Forex Club Иван Марчена.

Пока экспортеры меняют валюту на рубли и сохраняют тем самым спрос на рубль на внутреннем рынке, он будет слабеть плавно и без скачков, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Как только драйвер налогового периода начнет терять силу — или нефтяные медведи усилят давление, — рубль будет отступать энергичнее", — предполагает аналитик.

"Среднесрочно доллар сохраняется в пределах 61-63 рубля уже длительное время, и на текущий момент мало поводов для того, чтобы пробить любую из его границ. Основания могут появиться к концу недели, когда минфин США начнет очередной этап абсорбирования долларовой ликвидности, выпуская новые векселя. В краткосрочной же перспективе пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,40-62,15", — оценила Бодрова.