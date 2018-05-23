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Экономика

"Северный поток-2" обеспечит надежное энергоснабжение ЕС, заявил посол ФРГ

22:2723.05.2018
(обновлено: 23:02 23.05.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтПогрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия. Архивное фотоПогрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Берлин считает, что проект "Северный поток-2" обеспечит надежное энергоснабжение стран Евросоюза, но выступает также за сохранение транзита через Украину, заявил посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Конечно, "Северный поток-2" должен доказать свою целесообразность на рынке. Вместе с тем правительство Германии выступает за долгосрочное продолжение транзита природного газа через территорию Украины на коммерчески приемлемых условиях. Разумеется, мы учитываем мнение нашего союзника — США, но решение по вопросам европейской энергетической политики должны принимать сами европейцы. Правительство Германии считает: "Северный поток-2" внесет вклад в повышение надежности энергоснабжения стран — членов ЕС", — заявил фон Фрич в интервью "Российской газете".

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой, сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы бизнеса США в поставках сжиженного газа в Европу.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Спасти "Северный поток — 2": Европа выбирает свою судьбу
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Также посол высказался о двусторонней торговле РФ и Германии, которая в прошлом году показала положительную динамику.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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"Рост двустороннего товарооборота за последний год очень радует. Это показатель оздоровления российской экономики, чему способствовали стабилизация цен на нефть, последовательная фискальная политика правительства и солидная монетарная политика ЦБ. От этого выигрывает и российская внешняя торговля. Динамика свидетельствует и о том, что ограничительные меры играли во временном снижении торговой активности весьма незначительную роль. Несмотря на эти меры, объемы торговли продолжают расти, чему мы все рады", — заявил дипломат, отметив, что дальнейшие структурные реформы в России и развитие российской экономики могут стать стимулами дальнейшего роста товарооборота.

Он подчеркнул, что германские компании сохраняют высокий интерес к российскому рынку. "Германские компании никогда не отворачивались от России. Не должно быть нового законодательства, которое предусматривает уголовную ответственность для иностранных инвесторов, действующих в соответствии с условиями и положениями, установленными их странами и компаниями", — заявил дипломат.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
А вот и ответ дяде Сэму. Американцы уже все средства шантажа перепробовали, сейчас пытаются давить на скандинавов. Но всё это уже было - с "Северным потоком-1", так что ничего нового под луной. Конечно, СП-2 будет построен. Транзитом через Украину пойдёт только газ для Восточной Европы, и то, скорее всего, лишь на какое-то время. Будет забавно, как Украина будет перекрывать транзит газа в Восточную Европу - той же Польше.
22:33
23.05.2018
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