Первый замглавы Минкультуры сообщил, как заработал в 15 раз больше министра

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый замминистра культуры России Владимир Аристархов объяснил РИА Новости, что заработал за год 142 миллиона рублей, в том числе, за счет дивидентов компаний, сдающих в аренду склады в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Аристархов задекларировал в 2017 году доход в 142 миллиона рублей, в 15 раз больше министра.

"Я получаю дивиденты с ООО, которые занимаются сдачей в аренду складской недвижимости в Московской области", — рассказал РИА Новости первый замглавы ведомства.

Аристархов задекларировал в 2017 году доход в 142 миллиона рублей, жилой дом (373 квадратных метров), квартиру (33 квадратных метра), восемь земельных участков и машину Mercedes-Benz G350 SDI. Его супруга заработала 3 миллиона рублей, в ее владении две квартиры общей площадью 480 квадратных метров, 27 земельных участков и машина Porsche Cayenne Diesel.

Министр культуры Владимир Мединский задекларировал в 2017 году 8,73 миллиона рублей доходов, а его супруга Марина — 36,26 миллиона, следует из опубликованных на сайте правительства деклараций. В собственности главы минкультуры земельный участок площадью около 34 соток, два жилых дома в России общей площадью 605 квадратных метров, а также квартира площадью 229,7 квадратных метров в безвозмездном пользовании с женой и четырьмя детьми.

Супруга министра задекларировала девять объектов недвижимого имущества в России (среди них квартира и земельный участок в долевой собственности площадью почти 3,2 гектара) и два легковых авто: ГАЗ М-20 и Land Rover Range Rover.