Глава ВТБ поддержал ограничение валютного кредитования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Глава второго по активам российского банка Андрей Костин поддерживает дополнительное ограничение валютного кредитования, возможность которого изучает Центральный банк, несмотря на возможный краткосрочный негативный эффект.

"В перспективе это правильное решение, потому что нужно дедолларизовать нашу экономику, особенно с учётом внешних факторов", — сказал Костин журналистам.

Однако, это может иметь какой-то краткосрочный негативный эффект для банков и, может быть, для заёмщиков, потому что банки могут поднять им ставку, отметил он. С другой стороны, банки будут больше кредитовать в рублях, что, по мнению Костина, правильно.

Он подчеркнул, что долларовые ставки имеют тенденцию к повышению, а рублевые напротив к снижению. "Дедолларизация будет идти естественным путём, ЦБ немножко подталкивает этот процесс", — пояснил он.

При этом он отметил, что полностью отказываться от валютного кредитования ВТБ не намерен.

В апреле первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева впервые заявила, что ЦБ изучает возможность дополнительного ограничения выдачи российскими банками валютных кредитов. Вместе с тем, позднее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что Сбербанк не может прекратить кредитование в валюте, так как компаниям нужна валюта, например, для покупки оборудования.

Позже Юдаева сообщила, что Банк России не намерен резко и сильно повышать коэффициенты риска по валютному кредитованию для банков, планирует постепенно создавать стимулы для дальнейшей девалютизации.