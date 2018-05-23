Костин рассказал об отношении американских банков к ВТБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Американские банки пока не изменили своего отношения к ВТБ из-за новых антироссийских санкций и не перестали работать с банком, сообщил на годовом собрании акционеров ВТБ его глава Андрей Костин.

"Американские банки не перестали с нами работать и никак пока не изменили своего отношения. Мы не видим какого-то ужесточения, потому что сам банк под санкциями секторальными, которые предусматривают определенные ограничения, но не предусматривают более жестких. Пока это никак не мешает лично мне. У меня есть дружеские отношения с ведущими банкирами американскими. Посмотрим, как они себя поведут в этой ситуации, пока только месяц прошел", — сказал Костин.

"Бизнес — он всегда более разумный, мне кажется. Бизнесмены не видят необходимости в санкциях, недовольны санкциями, и в том числе и в Соединенных Штатах", — заключил Костин.

ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают привлечение финансирования. При этом возможности для бизнеса с гражданами и компаниями этих стран все же остаются, в отличие от фигурантов так называемого "черного списка" (SDN-лист), включение в который означает блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними. Именно такие жесткие санкции США в начале апреля впервые применили к крупным российским публичным компаниям — контролируемым Олегом Дерипаской "Русалу" и En+. Тогда же в SDN-лист был включен и Костин.