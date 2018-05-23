Директор театра на Таганке отчиталась о доходах за 2017 год

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова задекларировала две квартиры и более 5,5 миллиона рублей дохода за 2017 год, сообщается в сведениях о доходах, опубликованных на сайте мэра Москвы.

"Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: квартира индивидуальная 86,3 квадратных метра и 35,9 квадратных метров. Декларированный годовой доход (рубли) — 5,562 миллиона", — говорится в документе.

Кроме того, Апексимова указала, что имеет в собственности автомобиль Range Rover Sport.