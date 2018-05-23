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Экономика

Костин: средства российских компаний в Британии существуют в рамках закона

20:5723.05.2018
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкЛондонская фондовая биржа. Архивное фотоЛондонская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Средства крупных российских компаний, торгующихся на лондонской бирже, существуют в рамках закона, попытки российской стороны наладить контакт с британскими властями не встречают понимания, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24".

Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Международный комитет палаты общин британского парламента ранее опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Представитель посольства России в Лондоне заявил, что доклад является очередной агрессивной акцией против РФ.

"Несколько дней назад международный комитет британского парламента опубликовал некий отчет, в котором говорил о грязных деньгах, при этом, на мой взгляд, приводил абсолютно не те примеры. Он говорил о том, что российские банки, включая ВТБ, размещают акции разных компаний, российских компаний, либо привлекают еврооблигации", — отметил Костин.

"На самом деле, эти деньги, которые крупные российские компании, в основном компании, которые зарегистрированы на бирже, которые размещают или привлекают деньги с рынка, лондонского в том числе — надо сказать, что "голубые фишки", тех компаний, которые прошли все проверки возможные, и российскими, и иностранными, и британскими органами, и биржей, и другими — эти деньги абсолютно чистые. Это деньги крупных компаний, которые просто невозможно там что-то спрятать или сделать", — сказал он.

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Костин считает, что для улаживания конфликта необходим механизм конструктивного взаимодействия. "Если британская сторона признает такой факт, то давайте рассматривать каждый случай отдельно, чтобы специалисты садились, смотрели. У нас есть, я думаю, что у российской стороны, очень большая база данных о том, кто, как, есть решения судов, уже обвинительные даже, есть решения судов по многим товарищам", — добавил глава ВТБ.

Попытки российской стороны взаимодействовать с британскими властями по этому вопросу не получают ответа, отметил Костин. "Огульно обвинять какие-то компании в том, что они, не рассматривая ничего и не имея никакой информации, мне кажется, на политическом уровне — это чисто политические заявления", — подчеркнул он.

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