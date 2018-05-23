Титов попросил сократить официальное время проведения ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил сократить официальное время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, завершив его в течение пяти дней после последнего матча в данном городе, а также дать ряд послаблений отелям, принимающим гостей чемпионата, позволив им, в частности, не включать завтрак в цену размещения и брать деньги с каждого гостя, а не за номер в целом.

Такие предложения содержатся в докладе уполномоченного по правам предпринимателей "Книга жалоб и предложений российского бизнеса", представленном президенту РФ.

В докладе поясняется, что максимальная стоимость гостиничных номеров на период проведения ЧМ жестко регламентирована постановлением правительства, при этом установлено, что она должна включать завтрак и не зависит от количества размещенных в номерах гостей. Период проведения чемпионата официально заканчивается через месяц после даты проведения последнего матча — 15 августа 2018 года притом, что фактически в большинстве городов соревнования закончатся раньше, например в Екатеринбурге – 27 июня, а в Сочи – 7 июля.

По мнению авторов доклада, содержание инфраструктуры и работа при установленных ценах на проживание для многих предприятий гостиничной сферы станут убыточными. "Решение: пересмотреть срок окончания периода проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018, ограничив его датой последнего спортивного мероприятия на территории субъекта РФ (например, не более пяти календарных дней после проведения последнего матча)", — говорится в докладе.

Помимо этого предлагается определить максимальную стоимость гостиничных услуг, которая определена правительством, исключив из нее стоимость услуг питания, дополнительных мест при многоместном размещении (плата за дополнительное место), и установить градацию цен в зависимости от вида размещения (одноместное, двухместное), а для хостелов — определить стоимость гостиничных услуг, исходя из стоимости за одно койко-место.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.