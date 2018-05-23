Худрук "Ленкома" задекларировал почти 23 миллиона рублей дохода за год

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров задекларировал почти 23 миллиона рублей дохода за 2017 год, сообщается в сведениях о доходах руководителей государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы, и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Эти сведения были опубликованы на сайте мэра Москвы.

"Декларированный годовой доход (рублей) — 22 977 892,35", — говорится в документе.

Кроме того, Захаров сообщил, что в его владении имеется жилой дом площадью около 555 квадратных метров.

Также доход в более чем 18,8 миллиона рублей задекларировал директор театра Марк Варшавер. Доходы его супруги за прошедший год составили чуть более 201 тысячи рублей. Кроме того, у супругов имеется в собственности недвижимость в России, Израиле и на Украине.