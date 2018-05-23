Первый замминистра культуры заработал в 15 раз больше министра

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов задекларировал в 2017 году доход в 142 миллиона рублей, в 15 раз больше министра, следует из опубликованных на сайте ведомства деклараций.

Аристархов задекларировал в 2017 году доход в 142 миллиона рублей, жилой дом (373 квадратных метров), квартиру (33 квадратных метра), восемь земельных участков и машину Mercedes-Benz G350 SDI. Его супруга заработала 3 миллиона рублей, в ее владении две квартиры общей площадью 480 квадратных метров, 27 земельных участков и машина Porsche Cayenne Diesel

Статс-секретарь Минкультуры Александр Журавский заработал в 2017 году 4,2 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами общей площадью 154 квадратных метров, тремя земельными участками и машиной Ford Explorer. Доход супруги замминистра составил около 43 тысяч рублей, в ее владении три земельных участка (в индивидуальной собственности) и еще два участка и жилой дом (15,6 квадратного метра) — в долевой собственности.

Ранее сообщалось, что министр культуры Владимир Мединский задекларировал в 2017 году 8,73 миллиона рублей доходов, а его супруга Марина — 36,26 миллиона, следует из опубликованных на сайте правительства деклараций. В собственности главы минкультуры земельный участок площадью около 34 соток, два жилых дома в России общей площадью 605 квадратных метров, а также квартира площадью 229,7 квадратных метров в безвозмездном пользовании с женой и четырьмя детьми.

Супруга министра задекларировала девять объектов недвижимого имущества в России (среди них квартира и земельный участок в долевой собственности площадью почти 3,2 гектара) и два легковых авто: ГАЗ М-20 и Land Rover Range Rover.