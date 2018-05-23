В Конгрессе призвали ввести санкции против России за поддержку Асада

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей Эд Ройс призвал к введению санкций против России из-за ситуации в Сирии и поддержки президента САР Башара Асада.

Ранее палата представителей приняла законопроект под названием "The Caesar Syria Civilian Protection Act", целью которого является введение санкций против всех, кто ведет бизнес с сирийским правительством.

"Администрация предприняла жесткие действия (против РФ — ред.), включая последние санкции, под которые попали семь олигархов с тесными связями с (президентом РФ Владимиром) Путиным и 12 компаний. Мы продолжим оказывать давления для полного выполнения CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки через санкции"). В дополнении к CAATSA мы также призываем Сенат принять "The Caesar Syria Civilian Protection Act"…, который введет значительные санкции в отношении РФ за ее поддержку чудовищных действий режима Асада", — сказал он, выступая в среду на слушаниях.

В 2017 году конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров. США ввели в апреле санкции в соответствии с CAATSA против ряда российских бизнесменов и чиновников, однако по другим статьям закона санкции пока не вводились.