Титов предложил учесть инвестиции в коммунальные сети в налоге на имущество

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов предложил внести изменения в действующую систему налогообложения и исключать часть или всю сумму вложенных инвестиций в коммунальные сети из налоговой базы при формировании налога на имущество для компаний.
"Внести в Налоговый кодекс РФ изменения, которые бы позволили учитывать при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций водопроводно-канализационного хозяйства сумму их инвестиций в модернизацию и развитие сетей и сооружений, учтенных в балансовой стоимости", — говорится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена президенту РФ.
Однако компенсировать затраты тарифом у компаний нет возможности, поскольку их рост ограничен предельным индексом. Это ограничивает возможности в инвестировании, особенно для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, поскольку для теплоснабжающих и электроснабжающих организаций предусмотрены некоторые льготы.