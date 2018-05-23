Титов предложил учесть инвестиции в коммунальные сети в налоге на имущество

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2018

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов предложил внести изменения в действующую систему налогообложения и исключать часть или всю сумму вложенных инвестиций в коммунальные сети из налоговой базы при формировании налога на имущество для компаний.

По его мнению, это должно повысить заинтересованность бизнеса инвестировать в сферу ЖКХ.

"Внести в Налоговый кодекс РФ изменения, которые бы позволили учитывать при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций водопроводно-канализационного хозяйства сумму их инвестиций в модернизацию и развитие сетей и сооружений, учтенных в балансовой стоимости", — говорится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена президенту РФ.

На сегодняшний день строительство и реконструкция коммунальных сетей увеличивает стоимость основных фондов компаний, работающих в сфере ЖКХ. С учетом того, что износ сетей и объектов коммунального хозяйства может достигать 60-80%, то с точки зрения налогового учета стоимость таких сетей можно считать нулевой. Модернизация соответствующих сетей увеличивает их стоимость на сумму вложенных инвестиций, и налог на имущество возрастает пропорционально с обновлением сетей.

Однако компенсировать затраты тарифом у компаний нет возможности, поскольку их рост ограничен предельным индексом. Это ограничивает возможности в инвестировании, особенно для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, поскольку для теплоснабжающих и электроснабжающих организаций предусмотрены некоторые льготы.