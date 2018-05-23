Титов предложил разработать порядок антикартельных проверок

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2018

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает Федеральной антимонопольной службе совместно с Генеральной прокуратурой разработать порядок проведения антикартельных проверок. Об этом говорится в докладе "Книга жалоб и предложений российского бизнеса".

"Разработать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядок проведения антикартельных проверок", — говорится в докладе.

Помимо этого Титов предлагает внести поправки в закон "О защите конкуренции" и закрепить в нем законодательную обязанность согласовывать с органами прокуратуры все без исключения внеплановые проверки.

"Введение материальных порогов для исключения процессуального контроля ФАС России за мелками торгами, не превышающими 1 миллион рублей", — также предлагается в докладе.

Такие предложения стали следствием усиления, по мнению Титова, давления на малый и средний бизнес со стороны ФАС. "Под видом борьбы с картелями растет преследование малого и среднего бизнеса: если в 2013-2014 годах доля дел против МСП составляла около 60%, то к 2016 году она поднялась до 87% по картелям в целом и до 95% — по сговорам на торгах. При том что в развитых странах картель малого бизнеса — нонсенс, в США самый маленький фигурант антимонопольного дела имел годовой оборот в $800 млн", — говорится в докладе.