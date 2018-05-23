Титов попросил создать мобильное приложение вместо ККТ для малого бизнеса

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает разрешить малым предпринимателям использовать мобильное приложение вместо обязательных онлайн-касс. Такое предложение содержится в докладе "Книга жалоб и предложений российского бизнеса", который Титов представил президенту РФ Владимиру Путину.

"Использование стационарной ККТ затруднительно для ряда видов деятельности в сфере услуг — кассы как сложны для перемещения, так и дороги для микробизнеса. В этой связи целесообразно для данной сферы разрешить использование упрощенного решения, например, онлайн приложения с фиксированием фискальной информации", — говорится в документе.

С июля 2017 года российские ритейлеры обязаны использовать специальные онлайн-кассы, отправляющие в режиме реального времени фискальные данные в ФНС. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы должны перейти организации и индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли и общественного питания, а с 1 июля 2019 года это требование распространится и на предпринимателей в сфере услуг.

В докладе отмечается, что в случае выхода контрольно-кассовой техники (ККТ) из строя предприниматель не сможет продолжать работу, а поскольку ККТ регистрируются на конкретное лицо и конкретную торговую точку, возможности замены вышедшей из строя кассы также существенно ограничены. Наиболее актуальна данная проблема для малых предпринимателей, имеющих единственную торговую точку.

"Приобретение подменной ККТ, ее настройка и обслуживание создают существенные затраты для малого бизнеса. Взять в аренду другую ККТ также нет возможности", — отмечается в документе. В качестве решения бизнес-омбудсмен предлагает ФНС разработать "упрощенное техническое решение, позволяющее избежать применения стационарных онлайн-касс для ряда видов деятельности в сфере услуг".

Также предприниматели просят разрешить микропредприятиям продолжать работу "при временном отсутствии ККТ по объективным причинам", при условии, что они будут использовать бланки строгой отчетности, либо предусмотреть возможность аренды временной ККТ.