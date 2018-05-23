Россия ограничит поставки с еще одного белорусского предприятия

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россельхознадзор с 25 мая вводит временные ограничения на ввоз в РФ продукции белорусского предприятия ОАО "Гродненский мясокомбинат" из-за подозрений в реэкспорте, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена ввести с 25 мая текущего года временные ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО "Гродненский мясокомбинат", — говорится в сообщении.

Такое решение было принято службой после выявления более 6 тонн не заявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из мяса свинины, выработанной предприятием и перевозимой вместе с другой мясной продукцией в Россию.

"Незаконное перемещение продукции из мяса свинины из Белоруссии в Россию может свидетельствовать об участии сертифицирующего ветеринарного врача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции, ввоз которой в Российскую Федерацию временно ограничен", — следует из пресс-релиза.

В российском ведомстве заявили, что в случае повторного выявления незаконно ввозимой продукции временные ограничения будут введены на поставки в РФ продукции со всей территории Гродненской области.

Россельхознадзор также направил официальное письмо в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с просьбой провести проверку и принять меры, направленные на исключение в дальнейшем подобных случаев.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.