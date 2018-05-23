МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В России планируют снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, это произойдет не позднее 1 июля 2018 года.
Он отметил, что акцизы на дизтопливо снизят на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей.
"Это, по нашим оценкам, стабилизирует ситуацию на рынке ", — сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза.
"И это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты", — пояснил вице-премьер.
Подготовка законопроекта
Помимо снижения акцизов в документе будет говориться об изменениях "структуры распределения доходов от указанных акцизов между федеральным и региональными бюджетами".
Кроме того, Минфину поручили в третьем квартале 2018 года при необходимости представить в правительство поправки в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в связи с изменением ставок акцизов на бензин и дизельное топливо.
Рост цен на топливо
Накануне первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков рассказал, что с начала 2018 года бензин подорожал на 4,7 процента, а дизтопливо — на 9 процентов. При этом рост цен гораздо выше темпов инфляции, что связано с повышением акцизов, увеличением стоимости нефти и укреплением рубля.
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По данным Росстата на 17 мая, средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла до 41,28 рубля за литр. Как пояснила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, вклад в это внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
Как в начале недели отметил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, повышение цен носит догоняющий характер. "По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть", — указал он.